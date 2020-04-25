В Крыму за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

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Всего на полуострове 67 инфицированных коронавирусом

В аннексированном Крыму за минувшие сутки зафиксировали рекордные 10 случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Среди больных - двое медицинских работников.

"Семь из них выявлено активно. Среди них - двое медицинских работников, эти случаи выявлены в результате проведенных противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в отношении ранее подтвержденных случаев COVID-19. Еще трое больных выявлены при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом "негоспитальная пневмония", - сообщил подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он добавил, что сейчас в аннексированном Крыму зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 20 из них привезены из-за границы, 10 завезенные из субъектов РФ, 37 случаев - местные.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число составляет 8125 инфицированных.

В мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев коронавируса с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся.

Также РБК-Украина писало, что американские сенаторы просят ООН расследовать работу ВОЗ по коронавирусу, считая их действия недостаточно эффективными и скоординированными с Китаем.