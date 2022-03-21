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В Черниговской области ВСУ разгромили "КамАЗы" оккупантов с боеприпасами и провиантом (фото)

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Чернигов, Понедельник 21 марта 2022 06:36
В Черниговской области ВСУ разгромили "КамАЗы" оккупантов с боеприпасами и провиантом (фото) Фото: ВСУ разгромили "КамАЗы" оккупантов (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 20 марта, военные ВСУ нанесли удары по оккупантам в Черниговской области и разгромили два российских "КамАЗа", которые везли боеприпасы и провиант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два "КамАЗа" - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают", - говорится в сообщении.

В Черниговской области военные ВСУ разгромили "КамАЗы" оккупантов (фото: facebook.com/kommander.nord)

Напомним, в Черниговской области военные ВСУ уничтожили колонну российских войск и их технику.

Мы также писали о том, что под Сумами защитники Украины уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.

Ранее украинские военные разгромили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области Украины.

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