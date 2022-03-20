ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 13:29
Украинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области Украинские десантники уничтожили российских оккупантов (t.me/ministry_of_defense)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским десантникам удалось уничтожить российских оккупантов, которые хотели осуществить нападение на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила российских оккупантов на юге Украины. Украинские воины ликвидировали оккупантов 26-й бригады береговой обороны Черноморского Флота Военно-Морского Флота РФ.

Ликвидирована бригада оккупантов дислоцируется в селе Перевальное, что на территории временно оккупированного Крыма. Подавляющее большинство ликвидированных оккупантов – предатели Военной присяги и всего украинского народа.

Украинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные областиУкраинские десантники уничтожили российских оккупантов (t.me/ministry_of_defense)

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты маскируют сигнальные маячки в гаджеты для обнаружения позиций ВСУ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе