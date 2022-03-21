У Чернігівській області ЗСУ розгромили "КамАЗи" окупантів з боєприпасами і провіантом (фото)
У неділю, 20 березня, військові ЗСУ завдали ударів по окупантах в Чернігівській області і розгромили два російських "КамАЗи", які везли боєприпаси і провіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Не доїдуть до окупанта боєприпаси і провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили опору Чернігівщини працюють", - йдеться в повідомленні.
У Чернігівській області військові ЗСУ розгромили "КамАЗи" окупантів (фото: facebook.com/kommander.nord)
Нагадаємо, у Чернігівській області військові ЗСУ знищили колону російських військ і їх техніку.
Ми також писали про те, що під Сумами захисники України знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль"Тигр" та іншу техніку.
Раніше українські військові розгромили російських окупантів, які хотіли увірватися в південні області України.
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