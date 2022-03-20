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ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов

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Сумская область , Воскресенье 20 марта 2022 16:16
ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов Фото: ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Мария Кучерявец

Под Сумами разбита очередная колонна оккупантов. Украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, вчера под Тростянцем ВСУ разбили большую колонну российских войскк, большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев.

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