ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов
Под Сумами разбита очередная колонна оккупантов. Украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома", - говорится в сообщении.
Фото: ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов (facebook.com/kommander.nord)
Напомним, вчера под Тростянцем ВСУ разбили большую колонну российских войскк, большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев.
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