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В Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику

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Черниговская область, Воскресенье 20 марта 2022 17:57
В Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику Фото: в Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику (facebook.com/kommander.nord/)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ уничтожили колонну российских войск в Черниговской области. Вместе с ней были уничтожены и оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поздравили" так, что танки гусеницу потеряли. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!"- говорится в сообщении.

Фото: в Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику (facebook.com/kommander.nord/)

Напомним, сегодня под Сумами была разбита очередная колонна оккупантов, украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.

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