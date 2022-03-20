В Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику
ВСУ уничтожили колонну российских войск в Черниговской области. Вместе с ней были уничтожены и оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поздравили" так, что танки гусеницу потеряли. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!"- говорится в сообщении.
Фото: в Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику (facebook.com/kommander.nord/)
Напомним, сегодня под Сумами была разбита очередная колонна оккупантов, украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.
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