У Чернігові російський "Шахед" влучив у підприємство: виникла пожежа

Сьогодні вдень, 11 вересня, російський дрон-камікадзе "Шахед" влучив по одному з підприємств у Чернігові. Унаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського .

Додамо, що після 11:00 у Чернігові зафіксували падіння російського безпілотника в межах міста. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами.

За попередніми даними, жертв внаслідок атаки немає. На місці працюють екстрені служби.

"Шахед влучив по одному з підприємств міста. На території виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на україну 11 вересня

Сьогодні вночі російські війська атакували територію України 66 безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Сили протиповітряної оборони знищили або придушили 62 дрони на півночі, півдні та сході.

Близько 01:00 у Сумах було чути два вибухи. У Сумській ОВА повідомили про атаку дронів на Зарічний район міста.

Безпілотники вдарили по житловому сектору та по будівлі навчального закладу, на місці влучання спалахнула пожежа.

Також у ДСНС показали кадри наслідків ворожого удару по обласному центру.