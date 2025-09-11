Нічна атака РФ на Суми: частково зруйновано будівлю навчального закладу (фото)

У Сумах рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки на один із місцевих навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

У відомстві зазначили, що 11 вересня близько першої ночі ворожі безпілотники вдарили по території одного з навчальних закладів Сум.

Будівлі закладу зазнали суттєвих пошкоджень і часткових руйнувань, а в одній із них виникла пожежа.

"Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники також оприлюднили фото та відео наслідків ворожого обстрілу.