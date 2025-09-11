Нічна атака дронів росіян: у ЗСУ відзвітували про роботу ППО

Російські війська в ніч на 11 вересня атакували територію України 66 безпілотниками різних типів. Переважну кількість дронів знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 11 вересня противник атакував 66 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях.