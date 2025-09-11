ua en ru
В Чернигове российский "Шахед" попал в предприятие: возник пожар

Чернигов, Четверг 11 сентября 2025 11:42
В Чернигове российский "Шахед" попал в предприятие: возник пожар Фото иллюстративное: в Чернигове российский "Шахед" попал в предприятие: возник пожар (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня днем, 11 сентября, российский дрон-камикадзе "Шахед" попал по одному из предприятий в Чернигове. В результате удара на территории объекта возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

"Шахед попал по одному из предприятий города. На территории возник пожар", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.

Добавим, что после 11:00 в Чернигове зафиксировали падение российского беспилотника в черте города. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами.

Атака РФ на Украину 11 сентября

Сегодня ночью российские войска атаковали территорию Украины 66 беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 62 дрона на севере, юге и востоке.

Около 01:00 в Сумах было слышно два взрыва. В Сумской ОГА сообщили об атаке дронов на Заречный район города.

Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте попадания вспыхнул пожар.

Также в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.

Чернигов Война в Украине
