У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено одне з підприємств

04:00 27.05.2026 Ср
1 хв
Повітряні Сили неодноразово фіксували групи дронів у напрямку Чернігова та області
aimg Юлія Маловічко
У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено одне з підприємств Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків атаки (ДСНС України)
Групи ворожих дронів атакували Чернігів, в місті пролунало понад 15 вибухів. В результаті було пошкоджено одне з підпиємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МВА Чернігова Дмитра Брижинського.

"У місті пролунало біля 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", - написав Брижинський.

Чиновник поки не надав більше інформації про атаку РФ на місто та її наслідки.

Зазначимо, що Повітряні Сили кілька разів сповіщали незадовго до обстрілу про рух дронів в напрямку Чернігова і області.

Нещодавні атаки на Чернігів

Нагадаємо, нещодавно окупанти завдали удару дронами по Чернігову. Ворог влучив в одне з підприємств та житловий будинок.

Ще повідомлялось, як РФ завдала удару по центру Чернігова. Тоді під обстріл потрапили кілька автомобілей, потстраждали люди.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
