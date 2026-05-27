В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено одно из предприятий

04:00 27.05.2026 Ср
Воздушные Силы неоднократно фиксировали группы дронов в направлении Чернигова и области
Юлия Маловичко
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено одно из предприятий Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий атаки (ГСЧС Украины)
Группы вражеских дронов атаковали Чернигов, в городе прозвучало более 15 взрывов. В результате было повреждено одно из предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МВА Чернигова Дмитрия Брижинского.

"В городе прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", - написал Брижинский.

Чиновник пока не предоставил больше информации об атаке РФ на город и ее последствиях.

Отметим, что Воздушные Силы несколько раз оповещали незадолго до обстрела о движении дронов в направлении Чернигова и области.

Недавние атаки на Чернигов

Напомним, недавно оккупанты нанесли удар дронами по Чернигову. Враг попал в одно из предприятий и жилой дом.

Еще сообщалось, как РФ нанесла удар по центру Чернигова. Тогда под обстрел попали несколько автомобилей, пострадали люди.

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
