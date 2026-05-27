В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено одно из предприятий
Группы вражеских дронов атаковали Чернигов, в городе прозвучало более 15 взрывов. В результате было повреждено одно из предприятий города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МВА Чернигова Дмитрия Брижинского.
"В городе прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", - написал Брижинский.
Чиновник пока не предоставил больше информации об атаке РФ на город и ее последствиях.
Отметим, что Воздушные Силы несколько раз оповещали незадолго до обстрела о движении дронов в направлении Чернигова и области.
