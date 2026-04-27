Росія масовано вдарила по енергетиці Чернігівщини, є поранені (фото)
Вранці 27 квітня росіяни масовано атакували Корюківку на Чернігівщині. Протягом 40 хвилин місто отримало 18 влучань дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Корюківської райдержадміністрації Павла Мірошниченка.
Унаслідок вибухів постраждали 42-річний працівник одного з місцевих підприємств і 81-річний чоловік. Деталі про стан поранених ще уточнюються.
Коли та куди вдарили
Атака тривала з 4:30 до 5:10 ранку.
"Відбулося влучання попередньо 18-ти БпЛА по трьох локаціях. Це об'єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі, що поруч", - написав Мірошниченко.
За його словами, наразі на місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів задіяні всі служби.
Фото: місто затягнуло димом після вибухів (Павло Мірошниченко, facebook.com)
Що знищено
Внаслідок удару:
- зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури;
- знищено низку промислових підприємств;
- пошкоджено житлові будинки поблизу місць прильотів.
На всіх трьох локаціях рятувальники й комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Тієї ж ночі удари накрили й Одесу. Росіяни атакували відразу кілька районів міста - під обстріл потрапили житлові квартали та цивільні об'єкти. Десятеро людей зазнали поранень, двоє з них - діти. Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському районі.
Як повідомляло РБК-Україна, 26 квітня на Запорізькій АЕС знову зникло зовнішнє електропостачання. Це вже 15-й блекаут з початку окупації.