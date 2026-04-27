Росія масовано вдарила по енергетиці Чернігівщини, є поранені (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Корюківської райдержадміністрації Павла Мірошниченка.

Унаслідок вибухів постраждали 42-річний працівник одного з місцевих підприємств і 81-річний чоловік. Деталі про стан поранених ще уточнюються.

Коли та куди вдарили

Атака тривала з 4:30 до 5:10 ранку.

"Відбулося влучання попередньо 18-ти БпЛА по трьох локаціях. Це об'єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі, що поруч", - написав Мірошниченко.

За його словами, наразі на місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів задіяні всі служби.

Фото: місто затягнуло димом після вибухів (Павло Мірошниченко, facebook.com)

Що знищено

Внаслідок удару:

зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури;

знищено низку промислових підприємств;

пошкоджено житлові будинки поблизу місць прильотів.

На всіх трьох локаціях рятувальники й комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.