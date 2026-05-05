РФ атакувала центр Чернігова, є постраждалі та руйнування (фото)

Росіяни вдарили ударним дроном по центру Чернігова. Пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса і начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського .

"Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний", - звернувся до мешканців В'ячеслав Чаус.

У ніч на 5 травня росіяни завдали масованого удару по Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській областях, Запоріжжю та Дніпру. Станом на ранок - п'ятеро загиблих і 37 постраждалих.

