РФ атакувала центр Чернігова, є постраждалі та руйнування (фото)
Росіяни вдарили ударним дроном по центру Чернігова. Пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса і начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Шахед влучив у центр міста
Росіяни атакували Чернігів ударним дроном типу "Шахед". Безпілотник влучив у центральну частину міста.
Унаслідок удару:
- пошкоджено адміністративну будівлю;
- пошкоджено автомобілі;
- троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами (це травми від вибухової хвилі, які можуть уражати слух, легені та внутрішні органи).
Фото: унаслідок удару постраждало троє людей (t.me/chernigivskaODA)
Жертв немає.
На місці удару працюють усі екстрені служби. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Фото: "Шахед" влучив в адміністративну будівлю (t.me/chernigivskaODA)
"Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний", - звернувся до мешканців В'ячеслав Чаус.
У ніч на 5 травня росіяни завдали масованого удару по Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській областях, Запоріжжю та Дніпру. Станом на ранок - п'ятеро загиблих і 37 постраждалих.
