Чернігівська область майже повністю залишилась без світла: у чому причина

РФ посилила удари по енергетиці України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Також раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 5 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Раніше в Міненерго пояснювали, що зараз ключова ціль для України - це мати більш-менш прогнозовані графіки вимкнення електроенергії. Про відмову від відключень зараз мови не йде - але енергетики роблять все, щоб було більше часу зі світлом.

Раніше на тлі ударів ворога три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.