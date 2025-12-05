Черниговская область почти полностью осталась без света: в чем причина

РФ усилила удары по энергетике Украины

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением. В частности, зафиксированы попадания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Также ранее сообщалось, что в пятницу, 5 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

Ранее в Минэнерго объясняли, что сейчас ключевая цель для Украины - это иметь более-менее прогнозируемые графики отключения электроэнергии. Об отказе от отключений сейчас речи не идет - но энергетики делают все, чтобы было больше времени со светом.

Ранее на фоне ударов врага три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций.