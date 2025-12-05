ua en ru
Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

П'ятниця 05 грудня 2025 09:06
UA EN RU
Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 5 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

За інформацією компанії, сьогодні в Україні діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Графіки відключень у Києві

У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 10:00 до 13:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:00.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областяхЯк сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Фото: графіки відключень світла для Києва на 5 грудня (t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областяхЯк сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областяхЯк сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областяхЯк сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Волинській області

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Закарпатській області (інфографіка: zakarpat.energy)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

  • черга 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • черга 1.2: 06:30 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 22:30;
  • черга 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • черга 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
  • черга 3.1: 12:00 – 17:00;
  • черга 3.2: 12:00 – 17:00;
  • черга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
  • черга 4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • черга 5.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30;
  • черга 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;
  • черга 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30;
  • черга 6.2: 16:30 – 21:30.

Графіки відключень у Львівській області

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Графіки відключень в Івано-Франківській області

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 5 грудня 2025 року в області:

  • з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг;
  • з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг;
  • з 08:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;
  • з 14:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
  • з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;
  • з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;
  • з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області

Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

  • на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");
  • у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.

Графіки відключень у Хмельницькій області

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

Графіки відключень у Чернівецькій області

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: повний список по областях

Графіки відключень на 5 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

