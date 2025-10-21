На Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ: частина жителів без світла

Обстріл України 21 жовтня

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 21 жовтня, війська РФ вчергове запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Після серії вибухів у Смілі Черкаської області 21 жовтня змінено рух приміських рейсів.

Також сьогодні вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по північному регіону України. Там зафіксовані влучання в енергооб'єкти.

За даними ОВА, минулої доби росіяни атакували Чернігівську область 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Крім того, загарники запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих.