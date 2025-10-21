Росіяни вдарили по Харкову КАБами: пошкоджено мінімум 15 будинків, є постраждалі

Росіяни в ніч на 21 жовтня запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Згідно дописів мера, у місті було чути щонайменше 4 вибухи. Влучання були у двох районах.

"Є попередня інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару пожежа, є постраждалі", - писав Терехов.

Зазначимо, що спочатку було відомо про 4 постраждалих - у всіх них була гостра реакція на стрес. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 9.

Пізніше мер уточнив, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному району. Окрім того, було підтверджено удар по Немишлянському району. Наслідки наразі уточнюються.