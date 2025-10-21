ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по Харкову КАБами: пошкоджено мінімум 15 будинків, є постраждалі

Вівторок 21 жовтня 2025 01:28
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: пошкоджено мінімум 15 будинків, є постраждалі Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 21 жовтня запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Згідно дописів мера, у місті було чути щонайменше 4 вибухи. Влучання були у двох районах.

"Є попередня інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару пожежа, є постраждалі", - писав Терехов.

Зазначимо, що спочатку було відомо про 4 постраждалих - у всіх них була гостра реакція на стрес. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 9.

Пізніше мер уточнив, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному району. Окрім того, було підтверджено удар по Немишлянському району. Наслідки наразі уточнюються.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни останнім часом дуже часто атакують Харків, застосовуючи для атак різні засоби ураження. Зокрема, дрони, ракети та авіабомби.

Так, наприклад, пізно ввечері, 5 жовтня, ворог масово завдав удару по місту безпілотниками. Росіяни застосували щонайменше 15 дронів, і в результаті обстрілу були пошкоджені будинки в приватному секторі та постраждали люди.

