В Черкасской области поврежден трансформатор после атаки РФ: часть жителей без света

Обстрел Украины 21 октября

Напомним, в ночь на вторник, 21 октября, войска РФ в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

После серии взрывов в Смеле Черкасской области 21 октября изменено движение пригородных рейсов.

Также сегодня ночью враг нанес массированный комбинированный удар по северному региону Украины. Там зафиксированы попадания в энергообъекты.

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне атаковали Черниговскую область 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, окупанты запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.