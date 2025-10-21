Росіяни запустили в напрямку України дрони "Шахед": де загроза ударів
У ніч на вівторок, 21 жовтня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
Після невеликої перерви з півночі понеділка, росіяни знову атакують ударними безпілотниками кілька регіонів України.
Станом на 02:08 ворожі дрони рухалися:
- в Шосткинському районі Сумщини, курс південний/південно-західний;
- у східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- східніше Чернігова, постійно змінювали напрямок руху.
О 02:47 російські "Шахеди" фіксувалися:
- у північній частині Сумщини, курс південний.
- в центральній та північній частинах Чернігівщини, курс південний.
- у Криворізькому районі Дніпропетровщини, курс північний.
О 03:14 БпЛА розвернулися і взяли курс у напрямку Полтавської області з північного та південного напрямків. Моніторингові пабліки повідомляють про наближення дронів до міста Кременчук.
О 03:30 безпілотники рехулися південніше Кременчука, курс північно-західний.
О 03:32 виявлено БпЛА на Чернігівщині, курс південний/південно-західний.
О 04:03 зафіксовано рух дронів з Чернігівщини, курсом на Бориспільський район Київщини.
О 04:14 дрони в Чернігівському районі, курсом на Гончарівське.
О 04:27 виявлені безпілотники у Черкаській області, курсом на Смілу.
Станом на 04:01 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари Росії
Близько півночі у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Агресор скинув на місто чотири керовані авіабомби, у двох районах пошкоджено багато житлових будинків та є постраждалі.
Ввечері у понеділок, 20 жовтня, росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури в Чернігівській області, через що низка районів Київської та Чернігівської областей залишилися без електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані також у Чернігові.
Крім того, ворог атакував ракетами і безпілотниками Павлоградський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт, постраждали 16 людей.