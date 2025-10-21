Росіяни запустили в напрямку України дрони "Шахед": де загроза ударів

У ніч на вівторок, 21 жовтня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

О 03:14 БпЛА розвернулися і взяли курс у напрямку Полтавської області з північного та південного напрямків. Моніторингові пабліки повідомляють про наближення дронів до міста Кременчук.

Після невеликої перерви з півночі понеділка, росіяни знову атакують ударними безпілотниками кілька регіонів України.

Повітряні удари Росії

Близько півночі у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Агресор скинув на місто чотири керовані авіабомби, у двох районах пошкоджено багато житлових будинків та є постраждалі.

Ввечері у понеділок, 20 жовтня, росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури в Чернігівській області, через що низка районів Київської та Чернігівської областей залишилися без електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані також у Чернігові.

Крім того, ворог атакував ракетами і безпілотниками Павлоградський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт, постраждали 16 людей.