Головна » Новини » У світі

Чергова поступка Трампа. США відтермінували санкції проти заправок "Лукойл"

19:47 14.04.2026 Вт
США знову пішло на поступки Путіну
Анастасія Никончук
Чергова поступка Трампа. США відтермінували санкції проти заправок "Лукойл" Фото: Лукойл (GettyImages)

Міністерство фінансів США повідомило про продовження санкційного винятку, який дозволяє мережі автозаправних станцій "Лукойл" за межами Росії продовжувати роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа продовжила дію дозволу, який дозволяє автозаправним станціям "Лукойл" за межами Росії продовжувати діяльність.

Йдеться про тимчасове послаблення в рамках санкцій, запроваджених США минулого року з метою обмеження доходів, які, за оцінкою американської сторони, можуть підтримувати війну Росії проти України.

Терміни дії рішення

Як зазначено на сайті Міністерства фінансів США, термін дії винятку для приблизно 2000 автозаправних станцій, розташованих у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в країнах Америки, продовжено до 29 жовтня.

Таким чином, закордонна мережа компанії поки що зберігає можливість роботи в рамках чинного режиму обмежень.

Контекст санкційної політики

Рішення розглядається як технічне уточнення санкційного режиму, а не його пом'якшення в цілому.

США продовжують політику тиску на енергетичний сектор Росії, одночасно зберігаючи окремі винятки, які дозволяють функціонування частини міжнародної інфраструктури великих компаній.

Нагадуємо, що Міністерство фінансів США тимчасово послабило обмеження, пов'язані з нафтовими санкціями проти Росії, дозволивши експорт раніше завантаженої нафти та нафтопродуктів.

На тлі загострення ситуації на світовому нафтовому ринку через військові дії на Близькому Сході Вашингтон ухвалив рішення, яке раніше вважалося малоймовірним.

Як зазначається, американське відомство видало генеральну ліцензію, що дозволяє Росії реалізовувати вже відвантажені енергоресурси, що фактично на певний період знижує санкційний тиск на Москву.

Зазначимо, що у квітні надходження Росії від ключового нафтового податку можуть зрости приблизно до 9 млрд доларів, що майже вдвічі вище за звичайний рівень, на тлі нафтової кризи, спровокованої військовим протистоянням США та Ізраїлю з Іраном.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта