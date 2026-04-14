Чергова поступка Трампа. США відтермінували санкції проти заправок "Лукойл"

Міністерство фінансів США повідомило про продовження санкційного винятку, який дозволяє мережі автозаправних станцій "Лукойл" за межами Росії продовжувати роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа продовжила дію дозволу, який дозволяє автозаправним станціям "Лукойл" за межами Росії продовжувати діяльність.

Йдеться про тимчасове послаблення в рамках санкцій, запроваджених США минулого року з метою обмеження доходів, які, за оцінкою американської сторони, можуть підтримувати війну Росії проти України.

Терміни дії рішення

Як зазначено на сайті Міністерства фінансів США, термін дії винятку для приблизно 2000 автозаправних станцій, розташованих у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в країнах Америки, продовжено до 29 жовтня.

Таким чином, закордонна мережа компанії поки що зберігає можливість роботи в рамках чинного режиму обмежень.

Контекст санкційної політики

Рішення розглядається як технічне уточнення санкційного режиму, а не його пом'якшення в цілому.

США продовжують політику тиску на енергетичний сектор Росії, одночасно зберігаючи окремі винятки, які дозволяють функціонування частини міжнародної інфраструктури великих компаній.

Нагадуємо, що Міністерство фінансів США тимчасово послабило обмеження, пов'язані з нафтовими санкціями проти Росії, дозволивши експорт раніше завантаженої нафти та нафтопродуктів.

На тлі загострення ситуації на світовому нафтовому ринку через військові дії на Близькому Сході Вашингтон ухвалив рішення, яке раніше вважалося малоймовірним.