Очередная уступка Трампа. США отсрочили санкции против заправок "Лукойл"

Администрация Дональда Трампа продлила действие разрешения, которое позволяет автозаправочным станциям "Лукойл" за пределами России продолжать деятельность.

Речь идет о временном послаблении в рамках санкций, введенных США в прошлом году с целью ограничения доходов, которые, по оценке американской стороны, могут поддерживать войну России против Украины.

Сроки действия решения

Как указано на сайте Министерства финансов США, срок действия исключения для примерно 2000 автозаправочных станций, расположенных в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в странах Америки, продлен до 29 октября.

Таким образом, зарубежная сеть компании пока сохраняет возможность работы в рамках действующего режима ограничений.

Контекст санкционной политики

Решение рассматривается как техническое уточнение санкционного режима, а не его смягчение в целом.

США продолжают политику давления на энергетический сектор России, одновременно сохраняя отдельные исключения, которые позволяют функционирование части международной инфраструктуры крупных компаний.

Напоминаем, что Министерство финансов США временно ослабило ограничения, связанные с нефтяными санкциями против России, разрешив экспорт ранее загруженной нефти и нефтепродуктов.

На фоне обострения ситуации на мировом нефтяном рынке из-за военных действий на Ближнем Востоке Вашингтон принял решение, которое ранее считалось маловероятным.