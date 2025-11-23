Чергова диверсія "Атеш" на залізниці: де було порушено логістику окупантів

Агенти партизанського руху "Атеш" - військовослужбовці залізничних військ РФ - провели успішну диверсію у Ростові-на-Дону: знищено електровоз, який перевозив військові вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рух "Атеш" .

"Ця операція доводить: "Атеш" проникає у всі окупаційні війська - людей, які готові боротися з режимом, дедалі більшає. Агенти "Атеш" із залізничних військ щодня передають нам дані з логістики ворога, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюжок постачання окупаційних військ", - ідеться у дописі.

Ростов-на-Дону - головний розподільчий вузол Південного та Східного угруповань, пояснюють в "Атеш".

Диверсії руху "Атеш"

Як відомо, партизани руху "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Так, партизани руху провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. У ніч на 16 листопада була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці.

Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар.

У ніч на 9 листопада партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничних коліях у районі окупованого Сімферополя. У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

На початку листопада партизани "Атеш" спалили військову вантажівку росіян, щоб зірвати відправлення до Покровська.