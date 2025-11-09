ua en ru
Диверсія "Атеш" на залізничних колія біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів

Крим, Україна, Неділя 09 листопада 2025 06:48
Диверсія "Атеш" на залізничних колія біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів Ілюстративне фото: вибух на залізниці (Telegram Максима Козицького)
Автор: Марина Балабан

Партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничних коліях у районі окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.

Повідомляється, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

"Рух "Атеш" продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно", - ідеться у повідомленні.

Диверсії руху "Атеш"

Як відомо, українські партизани "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Четвертого листопада РБК-Україна писало про виведення з ладу вежі зв'язку окупантів у Курську.

Як пояснили у русі, удар по об’єкту критичної інфраструктури миттєво паралізував роботу військового зв’язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів РФ.

У вересні агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

У жовтні партизани порушили графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом у Ростовській області.

На початку листопада партизани "Атеш" спалили військову вантажівку росіян, щоб зірвати відправлення до Покровська.

партизаны Окупанти
