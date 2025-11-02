У русі уточнили, що їхні партизани перебували у складі 115-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка дислокована в районі населеного пункту Андріївка.

"(Агенти - ред.) знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самовбивчі штурми під Покровськ", - ідеться в публікації.

У такий спосіб вони затримали відправку підрозділу та убезпечили своє життя.

"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може боротися за своє життя, не виходячи з частини! Саботаж - найефективніший спосіб уникнути відправки на забій", - додали в публікації.

Крім того, в "АТЕШ" звернулися до російських солдатів, щоб ті не вирушали на фронт і врятували своє життя.