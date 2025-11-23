ua en ru
Очередная диверсия "Атеш" на железной дороге: где была нарушена логистика оккупантов

Россия, Воскресенье 23 ноября 2025 06:20
UA EN RU
Очередная диверсия "Атеш" на железной дороге: где была нарушена логистика оккупантов Иллюстративное фото: повреждения на железной дороге (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенты партизанского движения "Атеш" - военнослужащие железнодорожных войск РФ - провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону: уничтожен электровоз, который перевозил военные грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш".

Ростов-на-Дону - главный распределительный узел Южной и Восточной группировок, объясняют в "Атеш".

Уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами.

"Эта операция доказывает: "Атеш" проникает во все оккупационные войска - людей, которые готовы бороться с режимом, все больше. Агенты "Атеш" из железнодорожных войск ежедневно передают нам данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку снабжения оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Диверсии движения "Атеш"

Как известно, партизаны движения "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Так, партизаны движения провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В ночь на 16 ноября был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.

В ночь на 9 ноября партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя. В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

В начале ноября партизаны "Атеш" сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку в Покровск.

