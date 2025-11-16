ua en ru
Диверсія "Атеш": як партизани зірвали поставки боєприпасів окупантів під Мелітополем

Запорізька область , Неділя 16 листопада 2025 07:20
UA EN RU
Диверсія "Атеш": як партизани зірвали поставки боєприпасів окупантів під Мелітополем Ілюстративне фото: вибух на залізниці (Telegram Максима Козицького)
Автор: Марина Балабан

Агенти руху "Атеш" допомогли сповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.

Партизани руху провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. У ніч на 16 листопада була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці.

Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів.

Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар, зазначили в "Атеш".

Знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало логістику російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку.

Активісти руху зазначають, що нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.

"Атеш" доводить: ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці - це зона нашої відповідальності!" - ідеться у дописі партизанського руху.

Диверсії руху "Атеш"

Як відомо, українські партизани "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 9 листопада партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничних коліях у районі окупованого Сімферополя. Тим самим вони завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

На початку листопада партизани "Атеш" спалили військову вантажівку росіян, щоб зірвати відправлення до Покровська.

А наприкінці жовтня агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку, яка заблокувала росіянам усі види постачання на Запорізькому напрямку.

