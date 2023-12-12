Через збій у "Київстар" виникли проблеми і в Ощадбанку. Що відомо

Через збій у "Київстар" 12 грудня виникли проблеми і в Ощадбанку. Зокрема, вони стосуються роботи банкоматів та терміналів.

Про це розповіли РБК-Україна в прес-службі банку.

"Масштабний збій сервісів компанії Київстар призвів до непрацездатності незначної частини банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ) Ощадбанку", - розказали виданню в компанії.

В фінустанові додали, що повне відновлення роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії "Київстар".

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

У компанії офіційно підтвердили масштабний збій. Нині його причину встановлюють. Крім того, через цю ситуацію виникла нова проблема.

Пізніше з'ясувалося, що "Київстар" потрапив під масову хакерську атаку. Через неї виникли проблеми в роботі терміналів та банкоматів "ПриватБанку". На даний момент у "Київстарі" поки що не можуть назвати терміни поновлення роботи. Тішить те, що збій не вплинув на систему сповіщення про повітряну тривогу в Києві. РБК-Україна зібрало все, що відомо про збій у "Київстар" - у матеріалі.