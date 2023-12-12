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Из-за сбоя в "Киевстар" возникли проблемы и в Ощадбанке. Что известно

Украина, Вторник 12 декабря 2023 14:58
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Из-за сбоя в "Киевстар" возникли проблемы и в Ощадбанке. Что известно Фото: из-за сбоя в "Киевстар" возникли проблемы и в Ощадбанке 12 декабря (Getty Images)
Автор: Руслан Кисляк, Наталия Гурковская

Из-за сбоя в "Киевстар" 12 декабря возникли проблемы и в Ощадбанке. В частности, они касаются работы банкоматов и терминалов.

Об этом рассказали РБК-Украина в пресс-службе банка.

"Масштабный сбой сервисов компании Киевстар привел к нетрудоспособности незначительной части банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов (ИПТ) Ощадбанка", - рассказали в компании.

В финучреждении добавили, что полное возобновление работы произойдет после ликвидации сбоя сервисов компании "Киевстар".

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя.

В компании официально подтвердили масштабный сбой. Сейчас его причину устанавливают. Кроме того, из-за этой ситуации возникла и новая проблема.

Позже выяснилось, что "Киевстар" попал под масированную хакерскую атаку. Из-за нее появились проблемы в работе терминалов и банкоматов "ПриватБанка". На данный момент в "Киевстаре" пока не могут назвать сроки возобновления работы. Радует то, что сбой не повлиял на систему оповещения о воздушной тревоге в Киеве. РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.

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