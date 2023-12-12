Нестандартна ситуація. Через збій у "Київстар" у містах України виникла нова проблема

Через масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" 12 грудня у низці регіонів України спостерігається нова проблема. Вона стосується вуличного освітлення.

Під час підготовки матеріалу використовувалися прес-служби: компанії "Київстар", "Львівсвітло", КП "Міськсвітло" у Сумах, Чернівецької міськради, Рівненської міськради та місцеві Телеграм-канали, ДТЕК.

Що відомо про проблеми зі світлом та як це пов'язано з "Київстаром" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Проблеми з вуличним освітленням

Львів

Як повідомили у ЛКП "Львівсвітло", у зв'язку з технічною несправністю в оператора мобільного зв’язку "Київстар" всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі. Своєю чергою в мерії вже назвали ситуацію "нестандартною".

"Відтак час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений. Просимо вибачити за незручності", - пояснили у "Львівсвітло".

Суми

Також у Сумах через збій в роботі оператора "Київстар" відключення вуличного освітлення здійснювалося працівниками підприємства в ручному режимі.

На виїзді працювало 8 бригад, якім необхідно було здійснити відключення більш ніж на 300 підстанціях.

Наразі по місту Суми вуличне освітлення вимкнене повністю. Роботи з відключення тривають по старостинським округам.

На додаток, через збої в "Київстар" спостерігаються і проблеми з роботою сирен у Сумах.

На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Також місцевих жителів закликали відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах.

Запоріжжя

Також у Запоріжжі вуличне світло досі увімкнене через відсутність звʼязку з обладнання внаслідок глобального збою в мережі "Київстар". Вимикати світло теж будуть у ручному режимі де це можливо.

Проблеми при оплаті проїзду

Також у місті Чернівці попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор, втім лише при використанні банківської карти чи NFC. Усе через збій в роботі "Київстару".

Поїздки реєструватимуться, але гроші за проїзд буде списано лише після відновлення роботи мережі. При оплаті іншими способами труднощів бути не повинно.

Проблеми у роботі техпідтримки

Додамо, що технічний збій у роботі мобільного оператора спровокував проблеми з роботою тою "гарячих ліній" у Рівному, а саме - міськраді.

"У зв'язку з технічним збоєм у роботі мобільного оператора "Київстар" - мобільні номери 1553 та 096-333-15-53 тимчасово не працюють. Чекаємо відновлення мережі", - інформують у мерії.

Наразі дзвінки приймаються на стаціонарні номери: 1553, 63-63-95, 26-67-68 та на мобільний 099-333-15-53.

З аналогічною проблемою зіткнулися і в Дніпрі.

Наразі у Дніпровській міській раді приймають заявки зі стаціонарних телефонів та будь-якого оператора, окрім, "Київстар": +380 (56) 732 12 12, +380 (95) 732 12 12, +380 (73) 732-12-12.

До міської аварійної служби можна звернутися номером: (056)736-10-02.

Диспетчерський пункт КП "Теплоенерго" також працює на стаціонарному номері телефона: (056) 374-30-18.

Також через технічний збій у "Київстар" не працюють номери контакт-центрів ДТЕК.

Своєю чергою в ДТЕК закликали використовувати альтернативні канали

Можна зателефонувати за номерами інших операторів або використати чат-боти та сайт. Більше деталей тут.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар".

Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Така ситуація спостерігається масовано по всій Україні. Зараз причину збою встановлюють. Зокрема, оператор вже оприлюднив офіційну заяву щодо збою та звернувся до клієнтів.

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