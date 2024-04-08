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Через війну в Україні. Компанія Nexter хоче випускати по 12 установок Caesar на місяць

Архівне фото: Компанія Nexter хоче випускати по 12 установок Caesar на місяць (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Виробник самохідних артустановок Caesar хоче збільшити їх випуск до 12 штук на місяць. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forces Operations Blog.

Зазначається, що на поточний момент компанія випускає шість установок Caesar на місяць. А до початку війни в Україні Nexter виробляв лише дві артустановки на місяць.

"Ми збираємося збільшити виробництво до 12 гармат на місяць", - заявив цього тижня Лекорню.

Він додав, що це зобов'язання, взяте на себе промисловцем, покаже спроможність Франції реагувати на потреби України, а також усіх європейських партнерів, які є членами НАТО, і які перебувають у процесі досягнення виділення своїх 2% ВВП на оборону.

Поставки Caesar в Україну

У січні повідомлялося, що Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Уже в лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські установки Caesar.

А в березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

Нещодавно Лекорню говорив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 артустановок Caesar і збільшить постачання снарядів.

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ФранціяВійна в Україні