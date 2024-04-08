Через війну в Україні. Компанія Nexter хоче випускати по 12 установок Caesar на місяць

Зазначається, що на поточний момент компанія випускає шість установок Caesar на місяць. А до початку війни в Україні Nexter виробляв лише дві артустановки на місяць.

"Ми збираємося збільшити виробництво до 12 гармат на місяць", - заявив цього тижня Лекорню.

Він додав, що це зобов'язання, взяте на себе промисловцем, покаже спроможність Франції реагувати на потреби України, а також усіх європейських партнерів, які є членами НАТО, і які перебувають у процесі досягнення виділення своїх 2% ВВП на оборону.