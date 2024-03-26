Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar
Франція незабаром зможе поставити Україні 78 артустановок Caesar і збільшить постачання снарядів.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Він уточнив, що між Францією, Україною і Данією досягнуто домовленості про фінансування 155-мм самохідних гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.
Франція також поставила за мету надати Україні цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат. Міністр нагадав, що з самого початку війни в Україні Франція надала лише 30 тисяч снарядів.
Також Франція займається пошуком наявних запасів пороху і боєприпасів, які можна було б закупити в країнах за межами Європейського союзу.
Поставки Caesar в Україну
У січні повідомлялося, що Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.
Уже в лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські установки Caesar.
А в березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.