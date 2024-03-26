Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Він уточнив, що між Францією, Україною і Данією досягнуто домовленості про фінансування 155-мм самохідних гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.

Франція також поставила за мету надати Україні цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат. Міністр нагадав, що з самого початку війни в Україні Франція надала лише 30 тисяч снарядів.

Також Франція займається пошуком наявних запасів пороху і боєприпасів, які можна було б закупити в країнах за межами Європейського союзу.

Поставки Caesar в Україну