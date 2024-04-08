Из-за войны в Украине. Компания Nexter хочет выпускать по 12 установок Caesar в месяц

Отмечается, что на текущий момент компания выпускает шесть установок Caesar в месяц. А до начала войны в Украине Nexter производил лишь две артустановки в месяц.

"Мы собираемся увеличить производство до 12 орудий в месяц", - заявил на этой неделе Лекорню.

Он добавил, что это обязательство, взятое на себя промышленником, покажет способность Франции реагировать на потребности Украины, а также всех европейских партнеров, которые являются членами НАТО, и которые находятся в процессе достижения выделения своих 2% ВВП на оборону.