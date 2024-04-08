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Из-за войны в Украине. Компания Nexter хочет выпускать по 12 установок Caesar в месяц

Архивное фото: Компания Nexter хочет выпускать по 12 установок Caesar в месяц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Производитель самоходных артустановок Caesar хочет увеличить их выпуск до 12 штук в месяц. Это связано с войной в Украине.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forces Operations Blog.

Отмечается, что на текущий момент компания выпускает шесть установок Caesar в месяц. А до начала войны в Украине Nexter производил лишь две артустановки в месяц.

"Мы собираемся увеличить производство до 12 орудий в месяц", - заявил на этой неделе Лекорню.

Он добавил, что это обязательство, взятое на себя промышленником, покажет способность Франции реагировать на потребности Украины, а также всех европейских партнеров, которые являются членами НАТО, и которые находятся в процессе достижения выделения своих 2% ВВП на оборону.

Поставки Caesar в Украину

В январе сообщалось, что Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

В феврале президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

А в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине в 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Недавно Лекорню говорил, что Франция в скором времени сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов.

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