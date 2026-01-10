Через удар "Орєшніком" по Україні Латвія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН

Удар ракетою "Орєшнік"

Як повідомлялось, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Припускалося, що запустили балістичну ракету "Орєшнік".

Росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Саме цим росіяни пояснили черговий теракт проти України.

Згодом атаку російським "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Вдень Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою росіяни атакували Львівщину. Обстріл вже кваліфікували як воєнний злочин.

Пізніше агентство Reuters писало, що ракета влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік кордону з Польщею. Пошкодження описуються як незначні: приліт кількох суббоєприпасів спричинив "невеликі пробиття бетонних конструкцій" цеху, а також утворив вирви поруч у лісі.

Reuters припускало, що цей удар був акцією залякування європейських країн.