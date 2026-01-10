Через удар "Орєшніком" по Україні Латвія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН

Латвія ініціюватиме скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН через "варварську атаку" Росії на Україну та використання балістичної ракети середньої дальності біля кордонів ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Латвії Байбу Браже в соцмережі Х .

"Латвія попросить про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО", - ідеться в дописі Браже.

Удар ракетою "Орєшнік"

Як повідомлялось, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Припускалося, що запустили балістичну ракету "Орєшнік".

Росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Саме цим росіяни пояснили черговий теракт проти України.

Згодом атаку російським "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Вдень Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою росіяни атакували Львівщину. Обстріл вже кваліфікували як воєнний злочин.

Пізніше агентство Reuters писало, що ракета влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік кордону з Польщею. Пошкодження описуються як незначні: приліт кількох суббоєприпасів спричинив "невеликі пробиття бетонних конструкцій" цеху, а також утворив вирви поруч у лісі.

Reuters припускало, що цей удар був акцією залякування європейських країн.