Из-за удара "Орешником" по Украине Латвия инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН

Латвия будет инициировать созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за "варварской атаки" России на Украину и использования баллистической ракеты средней дальности у границ ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Латвии Байбу Браже в соцсети Х .

"Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО", - говорится в заметке Браже.

Удар ракетой "Орешник"

Как сообщалось, в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Предполагалось, что запустили баллистическую ракету "Орешник".

Россияне подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Именно этим россияне объяснили очередной теракт против Украины.

Впоследствии атаку российским "Орешником" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Днем Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой россияне атаковали Львовскую область. Обстрел уже квалифицировали как военное преступление.

Позже агентство Reuters писало, что ракета попала в объект на Львовщине, расположенный недалеко от границы с Польшей. Повреждения описываются как незначительные: прилет нескольких суббоеприпасов вызвал "небольшие пробития бетонных конструкций" цеха, а также образовал воронки рядом в лесу.

Reuters предполагало, что этот удар был акцией запугивания европейских стран.