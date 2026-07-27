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Через спеку у Києві ввели обмеження для транспорту: кого стосується заборона

15:37 27.07.2026 Пн
2 хв
Обмеження руху у Києві для вантажівок через спеку - коли та кому заборонено їхати
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Києві запровадили обмеження для великовагового транспорту (Getty Images)

У Києві тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. Причиною стала спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як пояснили правоохоронці, обмеження діятимуть у періоди, коли температура повітря підніматиметься до +28 градусів і вище. У цей час заборонено рух вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Для водіїв передбачені місця, де можна перечекати спекотний період. Це майданчики для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг, а також території біля об'єктів дорожнього сервісу.

У патрульній поліції додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять у своєму Telegram-каналі.

Якою буде погода в Україні

Нагадаємо, після тривалого періоду спеки 28 липня в Україні очікується короткочасне похолодання через проходження атмосферних фронтів. Вони приносять грозові дощі, поривчастий вітер і тимчасове зниження температури.

РБК-Україна раніше розповідало, що наприкінці липня та на початку серпня погода в Україні змінюватиметься під впливом атмосферних фронтів і антициклону. Після короткочасних дощів і гроз синоптики прогнозують повернення сухої та спекотної погоди з поступовим підвищенням температури.

Також ми писали, що за прогнозами синоптиків серпень в Україні буде теплішим за кліматичну норму. Водночас у більшості регіонів кількість опадів очікується близькою до середніх багаторічних показників, хоча на заході країни можливий їхній дефіцит.

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