Спека все ж буде? До якої погоди готуватись українцям наступного тижня

Останній тиждень липня принесе мешканцям деяких областей локальні дощі та грози. Тим часом температура повітря місцями почне відчутно змінюватись, повертаючись на початку серпня до по-справжньому літніх показників.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт .

Головне: Найближчі дні : 25-27 липня локальні короткочасні дощі та грози ймовірні у різних регіонах України, температура повітря вдень поступово підвищуватиметься - від +20...+27°С до +30°С (місцями).

: 25-27 липня локальні короткочасні дощі та грози ймовірні у різних регіонах України, температура повітря вдень поступово підвищуватиметься - від +20...+27°С до +30°С (місцями). Атмосферний фронт : 28 липня принесе короткочасні дощі з грозами в більшість областей, при цьому вдень на сході та південному сході може бути до +32°С.

: 28 липня принесе короткочасні дощі з грозами в більшість областей, при цьому вдень на сході та південному сході може бути до +32°С. Зміна ситуації : 29 липня до території України пошириться поле підвищеного атмосферного тиску, тож погода буде переважно без опадів.

: 29 липня до території України пошириться поле підвищеного атмосферного тиску, тож погода буде переважно без опадів. Потепління : у період з 30 липня до 3 серпня на синоптичну ситуацію продовжуватиме впливати антициклон, значення температури будуть поступово підніматись - до +17...+23°С вночі та +27...+34°С вдень.

: у період з 30 липня до 3 серпня на синоптичну ситуацію продовжуватиме впливати антициклон, значення температури будуть поступово підніматись - до +17...+23°С вночі та +27...+34°С вдень. Де може бути найспекотніше: виходячи з попереднього (консультативного) прогнозу, найвищі значення - до +34°С - стовпчики термометрів на початку серпня можуть показувати на заході.

Чого чекати найближчими днями від опадів

– В наступні три доби ми очікуємо, що по території України буде нестійка, різноманітна погода. Як по території, так і по датах.

25 липня вночі опадів ми не очікуємо.

Вдень, за рахунок нестійкості вологої повітряної маси, розраховуємо на короткочасні дощі та грози.

26 та 27 липня переважатиме погода без опадів.

Проте атмосферні фронти зумовлять короткочасні грозові дощі 26 липня - на крайньому сході, а 27 липня вдень - і в західних областях.

Як змінюватиметься при цьому температура

– Температура матиме тенденцію до поступового підвищення.

В цілому очікуємо, що вночі буде +10..+18°С. Вдень +20...+27°С.

26 липня на Закарпатті, а 27 липня по Україні (крім західних областей) стовпчики термометрів сягатимуть +25...+30°С.

Прогноз погоди в Україні на 25-27 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з опадами в середині наступного тижня

– Надалі ми очікуємо, що атмосферний фронт, який буде зумовлювати ось ці опади, буде просуватись - рухатись далі.

Таким чином 28 липня по території України, в більшості областей, ми очікуємо на короткочасні дощі з грозами.

Проте 29 липня він вже буде за територією України.

Тому очікуємо, що до території нашої держави пошириться поле підвищеного атмосферного тиску. В наступну середу.

Отже, погода буде переважно без опадів.

Яка при цьому буде температура повітря

– По температурі повітря, в принципі, залишатимуться приблизно такі самі значення.

Загалом - вночі +11...+18°С, вдень +21...+28°С.

Хоча 28 липня на сході та південному сході - вночі +17...+22°С, а вдень +27...+32°С.

Особливості погоди в Україні впродовж 28-29 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи надовго затримається в Україні суха погода

– Така синоптична ситуація буде утримуватись впродовж 30 липня - 3 серпня.

Тобто буде антициклональний характер погоди. Більше сонячних прояснень, менше хмарності.

І, звісно, погода без опадів.

Чи готуватись українцям до спеки в цей період

– Якщо дивитися на значення температури, то вони будуть поступово підніматися.

30 липня ми очікуємо, що вночі в нас буде +12...+19°С. Вдень +22...+29°С.

Із поступовим підвищенням до кінця цього періоду, тобто до 3 серпня.

Вночі - до +17...+23°С. А вдень - до +27...+34°С.

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В яких областях може бути найспекотніше

– За рахунок того, що до території України буде поширюватись ось цей антициклон із заходу, найвищі значення температури очікуються переважно у західних областях.

Тобто починає надходити ось ця хвиля тепла - із західних областей.

За рахунок того, що там буде центр антициклону зосереджуватись, саме над заходом.

Буде менше хмарності, більш інтенсивне прогрівання приземного шару.

Таким чином, там буде підвищення до таких значень (до +34°С місцями, - Ред.) - саме починаючи із західних областей.

Погода в Україні у період з 30 липня до 3 серпня - консультативний прогноз УкрГМЦ (інфографіка: РБК-Україна)

Чи дійде така спека до інших регіонів України

– Поки що - невідомо. Будемо слідкувати за тим, як буде рухатись ось цей антициклон.

Можливо, він піде в якусь іншу сторону.

Або ж просто "розвалиться". І на його місце прийде, умовно, якийсь інший циклон із півночі, наприклад.

Тому поки що - важко сказати.

Але знаємо, що він надійде і буде утримуватись до 3 серпня точно.

Він - цей антициклон - вже зараз починає формуватись над Європою.

Десь близько 28 липня він вже може проходити над західними країнами (Європи) і потім рухатиметься в нашу сторону. Прогрітий.

І плюс ще буде прогріватись над територією західних областей, додатково.