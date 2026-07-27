ua en ru
Пн, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати

12:26 27.07.2026 Пн
3 хв
Похолодання повертається до України, але ненадовго
aimg Тетяна Веремєєва
Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати Фото: До України йде короткочасне похолодання (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У вівторок, 28 липня, в Україну зайде холодний атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, сильний вітер і зниження температури. Водночас уже на початку серпня спека знову повернеться.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Зміна погоди 28 липня: В Україну зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить грозові дощі, сильний північно-західний вітер та тимчасове зниження температури.
  • Де чекати опадів: Уночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та південних областях (зокрема й у Києві). Упродовж дня опади змістяться на Лівобережжя, а на сході суттєвих дощів не очікується.
  • Температурний режим: Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °C. На півдні та південному сході буде тепліше.
  • Коли повернеться спека: Похолодання буде короткочасним - нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.
  • Застереження від синоптика: Через підвищену пожежну небезпеку Наталка Діденко закликала бути обережними з вогнем на природі та не спалювати суху траву.

Де очікуються дощі

За словами синоптика, найближчої ночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних і південних областях України. Водночас на сході країни в цей час істотних опадів не прогнозується.

Упродовж дня дощі зміщуватимуться на Лівобережжя.

Крім того, однією з особливостей завтрашнього дня стане сильний північно-західний вітер.

Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати
Прогноз погоди від Діденко на 28 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Якою буде температура

Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. За прогнозом Діденко, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 градуси. На півдні та південному сході буде дещо тепліше - +25...+28 градусів.

У Києві дощ із грозою очікується найближчої ночі та вранці 28 липня. Вдень опади малоймовірні. Після нинішньої спеки температура в столиці знизиться приблизно до +22 градусів.

Коли повернеться спека

За словами синоптика, нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.

Водночас Діденко закликала українців бути особливо обережними з вогнем через високий ризик пожеж. Вона порадила не кидати недопалки, не спалювати суху траву та утриматися від розпалювання багать на природі.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні наприкінці липня та на початку серпня.

Також ми розповідали, чому вода у річці чи озері вдень може здаватися холоднішою, ніж зранку. Так, у спеку різкий перепад температур між нагрітим тілом і прохолодною водою може стати серйозним навантаженням для організму. Фахівці радять заходити у воду поступово та обирати для купання ранкові або вечірні години, коли контраст температур менший.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода Екологія
Новини
Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції
Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції
Аналітика
Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ