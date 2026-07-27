Из-за жары в Киеве ввели ограничения для транспорта: кого касается запрет

Как пояснили правоохранители, ограничения будут действовать в периоды, когда температура воздуха будет подниматься до +28 градусов и выше. В настоящее время запрещено движение грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Для водителей предусмотрены места, где можно переждать жаркий период. Это площадки для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог, а также территории возле объектов дорожного сервиса.

В патрульной полиции добавили, что об отмене временных ограничений сообщат в своем Telegram-канале.

Какой будет погода в Украине

Напомним, после продолжительного периода жары 28 июля в Украине ожидается кратковременное похолодание из-за прохождения атмосферных фронтов. Они приносят грозовые дожди, порывистый ветер и временное понижение температуры.