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Из-за жары в Киеве ввели ограничения для транспорта: кого касается запрет

15:37 27.07.2026 Пн
2 мин
Ограничение движения в Киеве для грузовиков из-за жары - когда и кому запрещено ехать
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве ввели ограничения для тяжеловесного транспорта (Getty Images)

В Киеве временно ограничили движение тяжеловесного транспорта. Причиной стала жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Как пояснили правоохранители, ограничения будут действовать в периоды, когда температура воздуха будет подниматься до +28 градусов и выше. В настоящее время запрещено движение грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Для водителей предусмотрены места, где можно переждать жаркий период. Это площадки для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог, а также территории возле объектов дорожного сервиса.

В патрульной полиции добавили, что об отмене временных ограничений сообщат в своем Telegram-канале.

Какой будет погода в Украине

Напомним, после продолжительного периода жары 28 июля в Украине ожидается кратковременное похолодание из-за прохождения атмосферных фронтов. Они приносят грозовые дожди, порывистый ветер и временное понижение температуры.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в конце июля и начале августа погода в Украине будет меняться под влиянием атмосферных фронтов и антициклона. После кратковременных дождей и гроз синоптики прогнозируют возвращение сухой и жаркой погоды с повышением температуры.

Также мы писали, что по прогнозам синоптиков август в Украине будет теплее климатической нормы. В то же время в большинстве регионов количество осадков ожидается близким к средним многолетним показателям, хотя на западе страны возможен их дефицит.

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