Через ДТП повністю перекрита траса Київ-Чоп: схема об'їзду

У Львівській області поблизу міста Стрий через ДТП повністю перекрита траса міжнародного значення Київ-Чоп. Патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції України.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху, та зважайте на погодні умови", - додали у поліції.

Повідомляється, що патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни. У напрямку Чопу рух здійснюється додатковою смугою.

"На 612 кілометрі автодороги Київ – Чоп, біля міста Стрий сталася ДТП, попередньо з травмованими. Рух транспорту повністю перекритий", - зазначили у патрульній поліції.

