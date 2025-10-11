ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Через ДТП повністю перекрита траса Київ-Чоп: схема об'їзду

Субота 11 жовтня 2025 13:28
UA EN RU
Через ДТП повністю перекрита траса Київ-Чоп: схема об'їзду Фото: у Львівській області повністю перекрита траса Київ-Чоп
Автор: Константин Широкун

У Львівській області поблизу міста Стрий через ДТП повністю перекрита траса міжнародного значення Київ-Чоп. Патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції України.

"На 612 кілометрі автодороги Київ – Чоп, біля міста Стрий сталася ДТП, попередньо з травмованими. Рух транспорту повністю перекритий", - зазначили у патрульній поліції.

Повідомляється, що патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни. У напрямку Чопу рух здійснюється додатковою смугою.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху, та зважайте на погодні умови", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів спростив процедуру отримання в Україні водійських прав однієї з категорій, важливих для розвитку галузі автоперевезень.

Відомо також, що в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго можуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

