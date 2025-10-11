Из-за ДТП полностью перекрыта трасса Киев-Чоп: схема объезда

Во Львовской области вблизи города Стрый из-за ДТП полностью перекрыта трасса международного значения Киев-Чоп. Патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Украины.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения, и учитывайте погодные условия", - добавили в полиции.

Сообщается, что патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны. В направлении Чопа движение осуществляется по дополнительной полосе.

"На 612 километре автодороги Киев - Чоп, возле города Стрый произошло ДТП, предварительно с травмированными. Движение транспорта полностью перекрыто", - отметили в патрульной полиции.

