Главная » Новости » Происшествия

Из-за ДТП полностью перекрыта трасса Киев-Чоп: схема объезда

Суббота 11 октября 2025 13:28
Из-за ДТП полностью перекрыта трасса Киев-Чоп: схема объезда Фото: во Львовской области полностью перекрыта трасса Киев-Чоп
Автор: Константин Широкун

Во Львовской области вблизи города Стрый из-за ДТП полностью перекрыта трасса международного значения Киев-Чоп. Патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Украины.

"На 612 километре автодороги Киев - Чоп, возле города Стрый произошло ДТП, предварительно с травмированными. Движение транспорта полностью перекрыто", - отметили в патрульной полиции.

Сообщается, что патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны. В направлении Чопа движение осуществляется по дополнительной полосе.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения, и учитывайте погодные условия", - добавили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Известно также, что в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго могут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

