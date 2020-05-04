ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса

Новости » Спорт     04.05.2020 - 11:55
Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса
Фото: ЧМ по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год (twitter.com/fina1908)

Соревнования состоятся в период с 13 по 29 мая 2022 года

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен пройти в 2021 году в японской Фукуоке, перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Изначально турнир был запланирован на 16 июля - 1 августа, однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) перенес из-за коронавируса Олимпиаду в Токио с 2020 года на 23 июля - 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным.

В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года. Место проведения мирового первенства останется прежним.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха (Катар).

Предыдущий ЧМ прошел в южнокорейском городе Кванджу с 12 по 28 июля 2019 года, на котором сборная Украины по артистическому плаванию финишировала с шестью медалями - одной золотой и пятью бронзовыми.

Напомним, что также в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио на год позже состоится чемпионата мира по легкой атлетике.

Финал Кубка Германии по футболу перенесен на неопределенный срок ФИФА перенесет проведение обновленного клубного чемпионата мира
Новости Украины Япониячемпионат мира
News
On Top