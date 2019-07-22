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Сборная Украины по артистическому плаванию финишировала с шестью медалями на ЧМ

Новости » Спорт    22.07.2019 - 11:29
Сборная Украины по артистическому плаванию финишировала с шестью медалями на ЧМ
Фото: команда Украины по артистическому плаванию (twitter.com/OlympicUA)

В активе нашей команды золото и пять бронзовых наград

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу завершилась борьба за награды в артистическом плавании. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, украинская сборная одержала шесть медалей - одну золотую и пять бронзовых.

Историческим золотым достижением "сине-желтая" команда отличилась в хайлайте - новой дисциплине в программе чемпионатов мира. Результат 94,5000 обеспечил высшую ступеньку пьедестала коллективу в составе Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Марины и Власти Алексеевых, Яны Нарежнои, Алины Шинкаренко, Екатерины Резник, Александры Коваленко, Вероники Гришко, Валерии Апрелев, а также запасных в этом виде Марты Фединой и Дарьи Корнеевой.

По бронзовой награде принесли в копилку Украины дуэты в технической, произвольной программах, а также в группе (техническая и произвольная программы), третья строчка досталась "сине-желтым" и в комбинации.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) признала украинку Елизавету Яхно лучшей в синхронном плавании среди женщин по итогам 2018 года.

Украинки завоевали бронзу в артистическом плавании на чемпионате мира Украинки завоевали бронзу чемпионата мира по артистическому плаванию
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