Чемпіонат світу з водних видів спорту перенесений через коронавірус

Фото: ЧС з водних видів спорту в Японії перенесено на 2022 рік (twitter.com/fina1908)

Змагання відбудуться в період з 13 до 29 травня 2022 року

Чемпіонат світу з водних видів спорту, який повинен був пройти у 2021 році в японській Фукуоці, перенесений на рік через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації плавання (FINA).

Спочатку турнір був запланований на 16 липня - 1 серпня, проте після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переніс через коронавірус Олімпіаду в Токіо з 2020 року на 23 липня - 8 серпня 2021 року, проведення світової першості в заплановані терміни стало неможливим.

У результаті було прийнято рішення провести змагання з 13 по 29 травня 2022 року. Місце проведення світової першості залишиться колишнім.

We are pleased to announce that the FINA World Championships in Fukuoka (JPN) will take place from May 13-29, 2022 and the FINA World Masters Championships from May 31-June 9, 2022, across the island of Kyushu (JPN). https://t.co/NZSO1tBHrJ#Fukuoka2022 #waterisourworld pic.twitter.com/53OeBaifQp — FINA (@fina1908) May 4, 2020

У 2023 році чемпіонат світу з водних видів спорту повинна прийняти Доха (Катар).

Попередній ЧС пройшов у південнокорейському місті Кванджу з 12 по 28 липня 2019 року, на якому збірна України з артистичного плавання фінішувала з шістьма медалями - однією золотою і п’ятьма бронзовими.

Нагадаємо, що також у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо на рік пізніше відбудеться чемпіонату світу з легкої атлетики.