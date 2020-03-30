ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год

Новости » Спорт     30.03.2020 - 18:38
Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год
Фото: Олимпийский стадион в Токио (facebook.com/WorldAthletics)

Это связано с переносом летних Олимпийских игр в Токио

Чемпионата мира по легкой атлетике состоится на год позже в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио. Об этом объявила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Мировое первенство по легкой атлетике должно было состоятся в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года.

Однако ранее были объявлены новые даты проведение Олимпиады-2020, перенесенной из-за угрозы распространения коронавируса. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Чтобы избежать наложения соревнований, World Athletics также перенесла мировой чемпионат по легкой атлетике на 2022 год. Точные сроки его проведения находятся на стадии обсуждения и будут обсуждаться с организаторами.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 30 марта Бой Усик - Чисора отложен из-за пандемии коронавируса
Новости Украины чемпионат миралегкая атлетикаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь