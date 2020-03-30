Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год

Фото: Олимпийский стадион в Токио (facebook.com/WorldAthletics)

Это связано с переносом летних Олимпийских игр в Токио

Чемпионата мира по легкой атлетике состоится на год позже в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио. Об этом объявила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Мировое первенство по легкой атлетике должно было состоятся в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года.

World Athletics statement on 2021 dates for the @Tokyo2020 Olympic Games. — World Athletics (@WorldAthletics) March 30, 2020

Однако ранее были объявлены новые даты проведение Олимпиады-2020, перенесенной из-за угрозы распространения коронавируса. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Чтобы избежать наложения соревнований, World Athletics также перенесла мировой чемпионат по легкой атлетике на 2022 год. Точные сроки его проведения находятся на стадии обсуждения и будут обсуждаться с организаторами.