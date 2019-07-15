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Украинские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате мира

Новости » Спорт    15.07.2019 - 15:05
Украинские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате мира
Фото: команда Украины по синхронному плаванию (twitter.com/fina1908)

Победу команде принесла новая дисциплина в программе соревнований

Команда Украины по синхронному плаванию стала победителем в новой дисциплине хайлайт на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджау (Республика Корея). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что это первое золото чемпионата мира в истории артистического плавания Украины. Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежна, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.

Хайлайт является дебютным для чемпионатов мира видом программы, которую утвердили в 2017 году. В ней выступает 10 спортсменок, которые в течение двух минут должны показать минимум четыре обязательных вида акробатических элементов.

Эта медаль стала второй для сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджау. Ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую награду.

Украина завоевала две медали по борьбе на Европейских играх Украина завоевала второе серебро в гребле на Европейских играх
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