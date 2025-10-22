ua en ru
В Чехії закликали дати Україні боєприпаси і ППО до настання зими: інакше буде криза

Чехія, Середа 22 жовтня 2025 16:18
В Чехії закликали дати Україні боєприпаси і ППО до настання зими: інакше буде криза Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Нічна атака РФ на Україну - це доказ того, що російський диктатор Володимир Путін хоче війни та висміює пропозиції про припинення вогню. Україні потрібно терміново надати боєприпаси та ППО, або почнеться криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

"Нічний напад Росії на Україну - це ще один доказ того, що Путін хоче війни. Він висміює пропозиції щодо припинення вогню. Саме тому путінізм потрібно зупинити", - зазначив міністр.

Ліпавський додав, що потрібно посилювати безпеку України та Європи. Потрібні системи ППО, боєприпаси та обладнання для енергетики, щоб зірвати російський терор.

"Зміцнити українську та європейську безпеку. Поставити Україні боєприпаси, системи протиповітряної оборони та енергетичне обладнання до наближення зими. Інакше ми ризикуємо гуманітарною кризою в Європі", - резюмував міністр.

Масована атака РФ 22 жовтня: що відомо

Російські окупанти вночі та зранку 22 жовтня вдарили ракетами та дронами по території України. Особливо сильно атакували Київ та Запоріжжя. В Києві поранено понад 20 людей, в Запоріжжі пошкодили багатоповерхівку, кількість поранених перевищила 15 осіб.

У Броварському районі на Київщині внаслідок російського удару загинули четверо людей, двоє з них - діти. Ще дві людини отримали важкі поранення.

Після чергового акту тероризму з боку Росії міністр закордонних справ Андрій Сибіга терміново звернувся до партнерів із важливою заявою. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем".

Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

