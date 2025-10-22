ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Чехии призвали дать Украине боеприпасы и ПВО до наступления зимы: иначе будет кризис

Чехия, Среда 22 октября 2025 16:18
UA EN RU
В Чехии призвали дать Украине боеприпасы и ПВО до наступления зимы: иначе будет кризис Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Ночная атака РФ на Украину - это доказательство того, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и высмеивает предложения о прекращении огня. Украине нужно срочно предоставить боеприпасы и ПВО, или начнется кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Ночное нападение России на Украину - это еще одно доказательство того, что Путин хочет войны. Он высмеивает предложения о прекращении огня. Именно поэтому путинизм нужно остановить", - отметил министр.

Липавский добавил, что нужно усиливать безопасность Украины и Европы. Нужны системы ПВО, боеприпасы и оборудование для энергетики, чтобы сорвать российский террор.

"Укрепить украинскую и европейскую безопасность. Поставить Украине боеприпасы, системы противовоздушной обороны и энергетическое оборудование до приближения зимы. Иначе мы рискуем гуманитарным кризисом в Европе", - резюмировал министр.

Массированная атака РФ 22 октября: что известно

Российские оккупанты ночью и утром 22 октября ударили ракетами и дронами по территории Украины. Особенно сильно атаковали Киев и Запорожье. В Киеве ранены более 20 человек, в Запорожье повредили многоэтажку, количество раненых превысило 15 человек.

В Броварском районе Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще два человека получили тяжелые ранения.

После очередного акта терроризма со стороны России министр иностранных дел Андрей Сибига срочно обратился к партнерам с важным заявлением. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем".

Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чехия
Новости
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию