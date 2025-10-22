В Чехии призвали дать Украине боеприпасы и ПВО до наступления зимы: иначе будет кризис

Ночная атака РФ на Украину - это доказательство того, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и высмеивает предложения о прекращении огня. Украине нужно срочно предоставить боеприпасы и ПВО, или начнется кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Ночное нападение России на Украину - это еще одно доказательство того, что Путин хочет войны. Он высмеивает предложения о прекращении огня. Именно поэтому путинизм нужно остановить", - отметил министр.

Липавский добавил, что нужно усиливать безопасность Украины и Европы. Нужны системы ПВО, боеприпасы и оборудование для энергетики, чтобы сорвать российский террор.

"Укрепить украинскую и европейскую безопасность. Поставить Украине боеприпасы, системы противовоздушной обороны и энергетическое оборудование до приближения зимы. Иначе мы рискуем гуманитарным кризисом в Европе", - резюмировал министр.