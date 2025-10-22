В Чехии призвали дать Украине боеприпасы и ПВО до наступления зимы: иначе будет кризис
Ночная атака РФ на Украину - это доказательство того, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и высмеивает предложения о прекращении огня. Украине нужно срочно предоставить боеприпасы и ПВО, или начнется кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
"Ночное нападение России на Украину - это еще одно доказательство того, что Путин хочет войны. Он высмеивает предложения о прекращении огня. Именно поэтому путинизм нужно остановить", - отметил министр.
Липавский добавил, что нужно усиливать безопасность Украины и Европы. Нужны системы ПВО, боеприпасы и оборудование для энергетики, чтобы сорвать российский террор.
"Укрепить украинскую и европейскую безопасность. Поставить Украине боеприпасы, системы противовоздушной обороны и энергетическое оборудование до приближения зимы. Иначе мы рискуем гуманитарным кризисом в Европе", - резюмировал министр.
Массированная атака РФ 22 октября: что известно
Российские оккупанты ночью и утром 22 октября ударили ракетами и дронами по территории Украины. Особенно сильно атаковали Киев и Запорожье. В Киеве ранены более 20 человек, в Запорожье повредили многоэтажку, количество раненых превысило 15 человек.
В Броварском районе Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще два человека получили тяжелые ранения.
После очередного акта терроризма со стороны России министр иностранных дел Андрей Сибига срочно обратился к партнерам с важным заявлением. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем".
Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.